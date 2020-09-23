"Сколько выжженных глаз". Доктор Мясников назвал опасности народных методов лечения

До сих пор многие используют народные методы лечения в повседневной жизни. Наверное, каждый хоть раз пробовал ингаляцию над картошкой, медицинские банки и марганцовку, однако эти способы могут привести к опасным последствиям. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Марганцовка, по его словам, обладает антисептическими свойствами, но неправильное её использование чрезвычайно опасно.
— Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз, — отметил Мясников.
Доктор Мясников назвал способ "отсрочить смерть"По словам телеведущего, опасаться не стоит даже хронических болезней — "платы за долгожительство".
Ингаляция над картошкой зачастую не помогает в лечении насморка, зато может привести к ожогам слизистой.
Перекись водорода хорошо промывает раны, однако её необходимо использовать исключительно для наружного применения, ведь полоскание горла или промывание слизистых могут оказать негативное воздействие на организм.
Хозяйка пыталась вылечить кота народными средствами, и теперь его не отличить от ПикачуДевушка радикально подошла к лечению.
Медик также поведал историю из собственного опыта, связанную с медицинскими банками. Будучи студентом и медбратом он случайно уронил горящую вату на спину пациента при установке банок.
Кроме того, опасность могут таить в себе травы, для правильного использования которых необходимы глубокие знания и спецподготовка.
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