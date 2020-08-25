Хозяйка пыталась вылечить кота народными средствами, и теперь его не отличить от Пикачу

Жительница Таиланда Таммапа Супамас — хозяйка очаровательного белошёрстного кота. Недавно у пушистика обнаружились проблемы со здоровьем. И девушка весьма своеобразно подошла к лечению питомца.
Она решила избавить усатого от грибковой инфекции народными методами. И натёрла его скрабом из куркумы, пишет Worldofbuzz. При этом так тщательно, что, когда работа была сделана, пушистик заметно изменился внешне.
Шерсть хвостатого питомца стала ярко-жёлтого цвета, словно у мультгероя Пикачу. А его снимки, попавшие в Сеть, стали вирусными и завоевали не одно сердце.
Фото © Facebook / ตุ้มเม้งแมวแพนด้า&คาพ้วงแมวเชื้อรา
Однако не все оценили методы девушки и испугались за здоровье кота. Ведь нерадивые хозяева могут пойти на что угодно, чтобы привлечь внимание за счёт своих питомцев. Но владелица поспешила заверить пользователей, что с пушистиком всё хорошо и у него даже выросла новая шерсть. А комментаторы отметили, что куркума действительно может помочь в лечении грибковых заболеваний, но в любом случае сначала нужно показывать животное специалисту.