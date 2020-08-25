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Хозяйка пыталась вылечить кота народными средствами, и теперь его не отличить от Пикачу

Девушка радикально подошла к лечению.

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Фото © Twitter / IsskndarAriffin

Жительница Таиланда Таммапа Супамас — хозяйка очаровательного белошёрстного кота. Недавно у пушистика обнаружились проблемы со здоровьем. И девушка весьма своеобразно подошла к лечению питомца.

Фото © Twitter / IsskndarAriffin

Она решила избавить усатого от грибковой инфекции народными методами. И натёрла его скрабом из куркумы, пишет Worldofbuzz. При этом так тщательно, что, когда работа была сделана, пушистик заметно изменился внешне.

Фото © Twitter / IsskndarAriffin

Шерсть хвостатого питомца стала ярко-жёлтого цвета, словно у мультгероя Пикачу. А его снимки, попавшие в Сеть, стали вирусными и завоевали не одно сердце.

Фото © Facebook / ตุ้มเม้งแมวแพนด้า&amp;คาพ้วงแมวเชื้อรา

Однако не все оценили методы девушки и испугались за здоровье кота. Ведь нерадивые хозяева могут пойти на что угодно, чтобы привлечь внимание за счёт своих питомцев. Но владелица поспешила заверить пользователей, что с пушистиком всё хорошо и у него даже выросла новая шерсть. А комментаторы отметили, что куркума действительно может помочь в лечении грибковых заболеваний, но в любом случае сначала нужно показывать животное специалисту.

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