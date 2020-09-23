В Швейцарии 14 подростков попали в больницу после удара молнии на футбольном поле

В Швейцарии 14 подростков были госпитализированы после удара молнии в столб освещения на футбольном поле. О происшествии сообщила полиция кантона Санкт-Галлен.
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Электрический разряд распространился по земле, пострадали ребята 15–16 лет. Одного из них пришлось доставить в медицинское учреждение на вертолёте. После консультации 13 пострадавших были переведены в различные больницы, где за ними будут наблюдать фельдшеры.
Молния убила девять детей во время игры в футбол в УгандеВ стране сейчас сезон дождей, и заниматься спортом на открытых площадках не рекомендуется.
Прокурор кантона Санкт-Галлен совместно с полицией выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее в МЧС России назвали способы защититься от удара молнии.