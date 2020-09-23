"Отвратительнейший сырой климат". Шведская журналистка переехала в Петербург и испугалась комаров из сливных труб

Журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала, что после переезда в Санкт-Петербург из Швеции столкнулась с комарами в своей квартире.

— Санкт-Петербург стоит в дельте реки у Финского залива. В России этот город славится своим отвратительнейшим сырым климатом. Когда я переезжала туда, то думала, что это преувеличение. Но тогда я ничего не знала о комарах, — написала она для шведской газеты Dagens Nyheter.

Квартира журналистки находится на Петроградском острове. Девушка отметила, что ей нравится жить возле реки, близко к воде, мостам и каналам, однако это создаёт некоторые трудности в виде комаров.

— В первый вечер в новом жилище мы отправились спать очень довольные. Я уже почти заснула, как вдруг услышала звенящий звук. "Комар в сентябре?!" — подумала я в полусне, — приводит слова журналистки портал "Иносми".

Летающие насекомые не оставили её в покое и на следующий день, а сентябрьскую ночь на Петроградке она сравнила с ночёвкой "в палатке летом где-нибудь в Скандинавии".

Журналистка воспользовалась советом и накапала во все сливные трубы растительного масла, чтобы свежевылупившиеся комары не могли выбраться из воды. И через несколько недель кровососы действительно покинули её квартиру. Шведка добавила, что её очаровала мысль о том, что комары появляются из сливных труб.