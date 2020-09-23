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"А чё, нельзя?" В Приморье школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня — видео

Родителям нарушителей предстоит выплатить штраф.

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Видео © ГУ МВД России по Приморскому краю

В городе Артёме Приморского края две школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня, сообщает ГУ МВД России по региону.

Ну типа тебе норм, да? Сколько тебе лет? Зачем вы цветы рвёте? поинтересовались прохожие, практически ровесники школьниц. В ответ девочки заявили:

А чё, нельзя?

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