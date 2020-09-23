"А чё, нельзя?" В Приморье школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня — видео

В городе Артёме Приморского края две школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня, сообщает ГУ МВД России по региону.
— Ну типа тебе норм, да? Сколько тебе лет? Зачем вы цветы рвёте? — поинтересовались прохожие, практически ровесники школьниц. В ответ девочки заявили:
— А чё, нельзя?
В Кирове три тиктокерши использовали Вечный огонь для съёмки странного "ритуала" — видеоПрокуратура области организовала проверку.
Полиция установила личности местных жительниц 2008 и 2010 года рождения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с нарушительницами и их законными представителями.
Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Теперь им предстоит выплатить штраф.
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Ранее в Оренбурге трое подростков затушили Вечный огонь.