Агроном поделился необычным "зимним" рецептом арбуза

Сезон арбузов подходит к концу, поэтому биолог, агроном Михаил Воробьёв поделился необычными рецептами, которые позволят насладиться вкусом любимого плода даже в зимнее время.

Специалист рассказал, как правильно выбрать ягоду для консервации. По его словам, арбуз должен быть достаточно спелым, но не перезрелым. Для определения степени зрелости нужно постучать по плоду. Недозрелый будет звучать глухо, как камень. Чрезмерно зрелый, напротив, слишком звонко, как барабан, у такого мякоть становится дряблой и слоистой. Самый же правильный арбуз при постукивании издаёт не слишком глухой, но и не слишком звонкий звук.

— Дольками, кусочками режут арбуз вместе с корками и маринуют. Маринад обычный, как для огурцов и помидоров: соль, сахар, уксус. Вкус получается очень необычный: с одной стороны, ты понимаешь, что ешь арбуз, должно быть сладко, но с другой — он кисловато-солёный от маринада, — раскрыл Воробьёв неожиданный рецепт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, агроном посоветовал сделать из ягоды арбузный мёд. Для этого нужно отжать сок и уварить его до состояния сиропа. Такое лакомство имеет ярко выраженный аромат и хорошо хранится. Его можно съесть с чаем, намазать на хлеб или им полить мороженое. Самый же простой способ законсервировать арбуз — заморозить ломтиками.