Пьяный украинец ради эффектных селфи забрался в вольер ко львам — видео

В биопарке Одессы пьяный молодой человек залез в вольер ко львам ради классных фотографий. Об этом сообщает портал Odessa.online со ссылкой на пресс-службу управления полиции охраны в Одесской области.

Как видно на кадрах, парень забрался на деревянный помост для хищников и попытался сделать селфи. После того как диких кошек вывели из вольера, туда пришли сотрудники охраны, однако нарушитель не планировал убирать камеру даже после требований.

Тогда сотрудник правопорядка брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого любителя селфи скрутили и увели. На место инцидента была вызвала следственно-оперативная группа.