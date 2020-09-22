Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пьяный украинец ради эффектных селфи забрался в вольер ко львам — видео

Задержать нарушителя охрана смогла, только брызнув ему в лицо из газового баллончика.

149

Видео © Telegram-канал "Одесса как она есть"

В биопарке Одессы пьяный молодой человек залез в вольер ко львам ради классных фотографий. Об этом сообщает портал Odessa.online со ссылкой на пресс-службу управления полиции охраны в Одесской области.

Как видно на кадрах, парень забрался на деревянный помост для хищников и попытался сделать селфи. После того как диких кошек вывели из вольера, туда пришли сотрудники охраны, однако нарушитель не планировал убирать камеру даже после требований.

Голый киевлянин откусил палец отцу, разбил окно дома собакой, избил пенсионерку и скрылся на заброшке — видео

После череды злодеяний полицейским удалось его задержать.

Тогда сотрудник правопорядка брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого любителя селфи скрутили и увели. На место инцидента была вызвала следственно-оперативная группа.

Ранее Лайф писал об украинском человеке-пельмене. Мужчина решил вздремнуть прямо в морозилке супермаркета и попал на видео.

Выбор редакции