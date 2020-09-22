Пьяный украинец ради эффектных селфи забрался в вольер ко львам — видео

В биопарке Одессы пьяный молодой человек залез в вольер ко львам ради классных фотографий. Об этом сообщает портал Odessa.online со ссылкой на пресс-службу управления полиции охраны в Одесской области.
Как видно на кадрах, парень забрался на деревянный помост для хищников и попытался сделать селфи. После того как диких кошек вывели из вольера, туда пришли сотрудники охраны, однако нарушитель не планировал убирать камеру даже после требований.
Голый киевлянин откусил палец отцу, разбил окно дома собакой, избил пенсионерку и скрылся на заброшке — видеоПосле череды злодеяний полицейским удалось его задержать.
Тогда сотрудник правопорядка брызнул ему в лицо из газового баллончика. После этого любителя селфи скрутили и увели. На место инцидента была вызвала следственно-оперативная группа.
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