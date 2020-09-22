Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США все деньги с продаж мемуаров

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг сообщения телеканала CNN о том, что он якобы готов выплатить США пять миллионов долларов, полученных им с продаж мемуаров и за публичные выступления.

— Решение по делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь в изгнании, но у меня всё равно никогда не было таких денег. Лучше заголовок: "США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена", — написал экс-агент в "Твиттере".

Сноуден подчеркнул, что информация была передана телеканалом неверно, более того, это не является урегулированием и бывший сотрудник АНБ не соглашался на подобное.