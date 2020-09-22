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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США все деньги с продаж мемуаров

По словам экс-сотрудника секретных служб, у него нет пяти миллионов долларов.

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Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire / Henrique Casinhas

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг сообщения телеканала CNN о том, что он якобы готов выплатить США пять миллионов долларов, полученных им с продаж мемуаров и за публичные выступления.

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Сам экс-сотрудник АНБ назвал данное решение показательным.

Решение по делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь в изгнании, но у меня всё равно никогда не было таких денег. Лучше заголовок: "США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена", — написал экс-агент в "Твиттере".

Сноуден подчеркнул, что информация была передана телеканалом неверно, более того, это не является урегулированием и бывший сотрудник АНБ не соглашался на подобное.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Эдвард Сноуден согласился выплатить властям США 4,2 млн долларов с продаж книги "Личное дело" и 1,03 млн, полученных за публичные выступления. В Вашингтоне считают, что книга бывшего сотрудника секретных служб нарушает договорённость о неразглашении.

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