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Появились доказательства попыток переманивания Загитовой от Тутберидзе к Плющенко

Спортсменка ответила отказом, несмотря на предложения нового льда и иностранных тренеров.

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Фото © Instagram / plushenkoofficial / azagitova / teamtutberidze_

Супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская обращалась к чемпионке Пхёнчхана-2018 Алине Загитовой, предлагая ей уйти от Этери Тутберидзе. Переписку опубликовала команда тренера в "Инстаграме".

В сообщении Рудковская отметила, что они вместе с Плющенко ждут фигуристку в своей команде. Она сообщила о скором открытии новых ледовых школ и привлечении иностранных тренеров, показав видеозаписи.

Загитова же ответила отказом на это предложение, уточнив, что останется под руководством Тутберидзе.

Никто никого не переманивает? — написано в подписи к публикации на странице Team Tutberidze.

Война началась. Тутберидзе уделала Плющенко в первой битве нового сезона

Ученица Тутберидзе Софья Акатьева опередила воспитанницу академии Плющенко Веронику Жилину на первенстве Москвы среди юниоров. Это первая встреча двух лагерей после скандальных переходов Трусовой и Косторной.

Напомним, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко.

Загитова же последний раз выходила на лёд в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, когда заняла последнее место в финале Гран-при. Она должна была выступить на контрольных прокатах сборной России, однако в последний момент сообщила, что вместо этого дебютирует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".

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