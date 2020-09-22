Появились доказательства попыток переманивания Загитовой от Тутберидзе к Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская обращалась к чемпионке Пхёнчхана-2018 Алине Загитовой, предлагая ей уйти от Этери Тутберидзе. Переписку опубликовала команда тренера в "Инстаграме".

В сообщении Рудковская отметила, что они вместе с Плющенко ждут фигуристку в своей команде. Она сообщила о скором открытии новых ледовых школ и привлечении иностранных тренеров, показав видеозаписи.

Загитова же ответила отказом на это предложение, уточнив, что останется под руководством Тутберидзе.

— Никто никого не переманивает? — написано в подписи к публикации на странице Team Tutberidze.

Напомним, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко.