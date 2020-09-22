Появились доказательства попыток переманивания Загитовой от Тутберидзе к Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская обращалась к чемпионке Пхёнчхана-2018 Алине Загитовой, предлагая ей уйти от Этери Тутберидзе. Переписку опубликовала команда тренера в "Инстаграме".
В сообщении Рудковская отметила, что они вместе с Плющенко ждут фигуристку в своей команде. Она сообщила о скором открытии новых ледовых школ и привлечении иностранных тренеров, показав видеозаписи.
Загитова же ответила отказом на это предложение, уточнив, что останется под руководством Тутберидзе.
— Никто никого не переманивает? — написано в подписи к публикации на странице Team Tutberidze.
Война началась. Тутберидзе уделала Плющенко в первой битве нового сезонаУченица Тутберидзе Софья Акатьева опередила воспитанницу академии Плющенко Веронику Жилину на первенстве Москвы среди юниоров. Это первая встреча двух лагерей после скандальных переходов Трусовой и Косторной.
Напомним, перед началом текущего сезона фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная перешли от Тутберидзе в академию Плющенко.
Загитова же последний раз выходила на лёд в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, когда заняла последнее место в финале Гран-при. Она должна была выступить на контрольных прокатах сборной России, однако в последний момент сообщила, что вместо этого дебютирует в роли ведущей проекта "Ледниковый период".