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Макаревич раскрыл размер своей "довольно большой" пенсии

По словам артиста, в его окружении нет неработающих пенсионеров: все его друзья — увлечённые люди, которым скучно сидеть без дела.

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Фото © VK / Андрей Макаревич

Лидер группы "Машина времени", 66-летний музыкант Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии.

Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными, — сказал певец в интервью изданию "Взгляд".

Макаревич отметил, что имеет "довольно большую" пенсию, поскольку является ветераном труда. Артист признался, что был "сильно удивлён", когда получил пенсионное удостоверение и узнал об этом. Кроме того, музыкант имеет звание народного артиста России, что также даёт право рассчитывать на надбавки.

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На заслуженный отдых он вышел только на этой неделе.

Певец добавил, что в его окружении нет неработающих пенсионеров, его друзьям на пенсии "просто неинтересно".

Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего, заключил Макаревич.

Ранее размер своей пенсии раскрыл актёр Юрий Стоянов.

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