Макаревич раскрыл размер своей "довольно большой" пенсии

Лидер группы "Машина времени", 66-летний музыкант Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии.
— Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными, — сказал певец в интервью изданию "Взгляд".
Макаревич отметил, что имеет "довольно большую" пенсию, поскольку является ветераном труда. Артист признался, что был "сильно удивлён", когда получил пенсионное удостоверение и узнал об этом. Кроме того, музыкант имеет звание народного артиста России, что также даёт право рассчитывать на надбавки.
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Певец добавил, что в его окружении нет неработающих пенсионеров, его друзьям на пенсии "просто неинтересно".
— Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего, — заключил Макаревич.
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