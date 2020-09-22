Макаревич раскрыл размер своей "довольно большой" пенсии

Лидер группы "Машина времени", 66-летний музыкант Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии.

— Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными, — сказал певец в интервью изданию "Взгляд".

Макаревич отметил, что имеет "довольно большую" пенсию, поскольку является ветераном труда. Артист признался, что был "сильно удивлён", когда получил пенсионное удостоверение и узнал об этом. Кроме того, музыкант имеет звание народного артиста России, что также даёт право рассчитывать на надбавки.

Певец добавил, что в его окружении нет неработающих пенсионеров, его друзьям на пенсии "просто неинтересно".

— Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего, — заключил Макаревич.