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МКС успешно уклонилась от опасного куска неизвестного космического мусора

Экипаж в целях безопасности укрывался на пристыкованном корабле "Союз".

Фото © СУ СКР по Ленинградской области

Международная космическая станция успешно уклонилась от космического мусора, об этом сообщил в "Твиттере" глава НАСА Джим Брайденстайн.

- Манёвр Burn завершен. Космонавты выходят из безопасного убежища, - написал он.

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Однако они бесследно исчезают спустя некоторое время после возвращения.

Ранее диспетчеры в Центре управлений полётов в Хьюстоне сообщили, что к МКС приближается потенциально опасный кусок неизвестного космического мусора, который должен пройти в нескольких километрах от объекта.

Отмечается, что экипаж в составе российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американского астронавта Кристофера Кэссиди из соображений безопасности укрылись на корабле "Союз". Маневр уклонения совершался с использованием российского корабля снабжения "Прогресс", который в настоящее время пристыкован к кормовой части служебного модуля "Звезда".

Ранее сообщалось, что в американской части МКС произошла утечка аммиака.

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