Синоптик пообещал москвичам августовскую погоду в сентябре

Ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус пообещал жителям Москвы и Подмосковья летнюю погоду до конца сентября. По его словам, наступила вторая волна бабьего лета.

Синоптик отметил, что дневные температуры будут держаться на отметке 19–24 градуса выше нуля. Такие показатели, по его словам, не сентябрьские, а, скорее, августовские.

— В общем, это летние температуры. Такую погоду в центре европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца, — пояснил Леус в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист добавил, что на следующей неделе чуть похолодает, столбики термометров опустятся до отметки 15–19 градусов, дождей при этом не ожидается. Правда, ночи становятся всё длиннее, 22 сентября — день осеннего равноденствия, начало астрономической осени, и в тёмное время суток будет довольно прохладно — 6–11 градусов тепла.