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"Моя дочь говорит про меня жуткие вещи". Мать найденной в Москве 12-летней девочки сообщила, что ребёнка отвезли к психологам — видео

По словам Надежды, самое страшное, что она просила сделать дочь, — "разобрать стиральную машинку".

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Видео © Instagram / nfashion.ru

Мать сбежавшей в Москве 12-летней Дианы — дизайнер Надежда Славина — сообщила, что ребёнка отвезли к психологам. Она опубликовала видеообращение в "Инстаграме".

Сбежавшая в Москве 12-летняя дочь дизайнера найдена живой

Ранее девочка ушла из школы после занятий, оставив однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство.

По словам женщины, девочка будет находиться под охраной полиции, у неё возьмут анализы и узнают, что же произошло. Сама Надежда намерена отправиться туда же, чтобы узнать, кто именно нашёл школьницу. Она пообещала позже сообщить подробности.

Я, честно говоря, в настоящем шоке. Я так понимаю, история не закончена, потому что мне сказали, что сейчас моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи, я не понимаю, почему, потому что я не ругалась с ней и ничего не делала. Главное, что она жива, сказала дизайнер.

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Диана доверяла бабушке по отцовской линии, но и её не посвятила в планы о побеге.

Женщина уверена, что в этой истории есть заинтересованные лица, которые делают всё, чтобы очернить её, поскольку, по словам Надежды, с дочерью она не ругалась и "самое страшное", что просила её сделать, — "разобрать стиральную машинку".

Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав.

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