"Моя дочь говорит про меня жуткие вещи". Мать найденной в Москве 12-летней девочки сообщила, что ребёнка отвезли к психологам — видео

Видео © Instagram / nfashion.ru

Мать сбежавшей в Москве 12-летней Дианы — дизайнер Надежда Славина — сообщила, что ребёнка отвезли к психологам. Она опубликовала видеообращение в "Инстаграме".

По словам женщины, девочка будет находиться под охраной полиции, у неё возьмут анализы и узнают, что же произошло. Сама Надежда намерена отправиться туда же, чтобы узнать, кто именно нашёл школьницу. Она пообещала позже сообщить подробности.

— Я, честно говоря, в настоящем шоке. Я так понимаю, история не закончена, потому что мне сказали, что сейчас моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи, я не понимаю, почему, потому что я не ругалась с ней и ничего не делала. Главное, что она жива, — сказала дизайнер.

Женщина уверена, что в этой истории есть заинтересованные лица, которые делают всё, чтобы очернить её, поскольку, по словам Надежды, с дочерью она не ругалась и "самое страшное", что просила её сделать, — "разобрать стиральную машинку".