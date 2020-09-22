Видео © Instagram / nfashion.ru
Мать сбежавшей в Москве 12-летней Дианы — дизайнер Надежда Славина — сообщила, что ребёнка отвезли к психологам. Она опубликовала видеообращение в "Инстаграме".
Сбежавшая в Москве 12-летняя дочь дизайнера найдена живойРанее девочка ушла из школы после занятий, оставив однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство.
По словам женщины, девочка будет находиться под охраной полиции, у неё возьмут анализы и узнают, что же произошло. Сама Надежда намерена отправиться туда же, чтобы узнать, кто именно нашёл школьницу. Она пообещала позже сообщить подробности.
— Я, честно говоря, в настоящем шоке. Я так понимаю, история не закончена, потому что мне сказали, что сейчас моя дочь говорит про меня какие-то жуткие вещи, я не понимаю, почему, потому что я не ругалась с ней и ничего не делала. Главное, что она жива, — сказала дизайнер.
Копила деньги и просила лишить мать родительских прав. Лайф узнал подробности о семье сбежавшей в Москве девочкиДиана доверяла бабушке по отцовской линии, но и её не посвятила в планы о побеге.
Женщина уверена, что в этой истории есть заинтересованные лица, которые делают всё, чтобы очернить её, поскольку, по словам Надежды, с дочерью она не ругалась и "самое страшное", что просила её сделать, — "разобрать стиральную машинку".
Лента новостей
Синоптик пообещал москвичам августовскую погоду в сентябре
сегодня в 21:54
В Ленобласти задержали актёра, который расчленил и утопил в реке мужчину с силиконовыми имплантами
сегодня в 21:43
"Моя дочь говорит про меня жуткие вещи". Мать найденной в Москве 12-летней девочки сообщила, что ребёнка отвезли к психологам — видео
сегодня в 21:14
Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав.