Названа стоимость самого доступного электромобиля в России

Новый китайский электромобиль JAC iEV7S, продажи которого стартовали в России, будет стоить 2 299 000 рублей. Как отмечают разработчики, это самый доступный подобный автомобиль в стране, сообщают "Известия".

Отмечается, что наиболее близкие ему по классу Audi e-tron и Jaguar i-Pace стоят 5 780 000 и 5 946 000 рублей соответственно, а поставки моделей Renault Twizy и Mitsubishi i-MiEV в Россию прекращены.

JAC iEV7S имеет синхронный электродвигатель, развивающий 115 лошадиных сил и 270 Hм момента, что позволяет автомобилю достигать скорость до 130 км/ч.

На одном заряде батареи машина способна преодолеть 280 километров, а зарядить её можно как от специального терминала за один час, так и от бытовой розетки (около семи часов).

В комплектации покупателя ждут легкосплавные диски, камеры кругового обзора, климат-контроль и кожаный салон из экокожи. При этом автомобиль имеет лишь две подушки безопасности и подогрев только передних сидений.

Ещё одной особенностью модели является высокий задний ряд. Это сделано из-за находящейся прямо под полом аккумуляторной батареи. Пассажирам же приходится сильно нагибать голову, чтобы расположиться в полный рост.

Поставки JAC iEV7S в Россию будут осуществляться с завода "Сарыаркаавтопром", расположенного в казахстанском городе Костанае. Гарантия на автомобиль составит восемь лет.