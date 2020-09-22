Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Названа стоимость самого доступного электромобиля в России

Его максимальная скорость — 130 км/ч, на одном заряде батареи машина может проехать 280 километров.

125
Post cover

Фото © jaccar.ru

Новый китайский электромобиль JAC iEV7S, продажи которого стартовали в России, будет стоить 2 299 000 рублей. Как отмечают разработчики, это самый доступный подобный автомобиль в стране, сообщают "Известия".

Отмечается, что наиболее близкие ему по классу Audi e-tron и Jaguar i-Pace стоят 5 780 000 и 5 946 000 рублей соответственно, а поставки моделей Renault Twizy и Mitsubishi i-MiEV в Россию прекращены.

JAC iEV7S имеет синхронный электродвигатель, развивающий 115 лошадиных сил и 270 Hм момента, что позволяет автомобилю достигать скорость до 130 км/ч.

Пришли, чтобы "убить" Tesla? Самый мощный электромобиль в мире представили официально

Разработчикам удалось решить главную проблему таких машин — небольшой запас хода.

На одном заряде батареи машина способна преодолеть 280 километров, а зарядить её можно как от специального терминала за один час, так и от бытовой розетки (около семи часов).

В комплектации покупателя ждут легкосплавные диски, камеры кругового обзора, климат-контроль и кожаный салон из экокожи. При этом автомобиль имеет лишь две подушки безопасности и подогрев только передних сидений.

Копейка рубль бережёт. Как максимально сэкономить на топливе для автомобиля

Никаких народных методов — только научный подход и советы инженеров, которые помогут тратить на бензин меньше, чем сейчас.

Ещё одной особенностью модели является высокий задний ряд. Это сделано из-за находящейся прямо под полом аккумуляторной батареи. Пассажирам же приходится сильно нагибать голову, чтобы расположиться в полный рост.

Поставки JAC iEV7S в Россию будут осуществляться с завода "Сарыаркаавтопром", расположенного в казахстанском городе Костанае. Гарантия на автомобиль составит восемь лет.

Ранее Лайф сообщал, что "Яндекс" создал новую компанию для разработки беспилотных автомобилей и инвестировал в неё $150 млн.

Выбор редакции