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21-летний голкипер "Краснодара" мощно отразил пенальти. "Быки" в шаге от группового этапа ЛЧ

"Быки" победили ПАОК дома, но всё решится 30 сентября.

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"Краснодар" обыграл греческий ПАОК в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов (2:1). Счёт в матче открыли гости поля, правда, благодаря пенальти "быки" быстро смогли сравнять. Во втором тайме Реми Кабелла забил победный гол.

Счёт в матче мог бы быть и другим, если бы не вратарь Матвей Сафонов, который на 7-й минуте отразил пенальти.

Напомним, что ответный матч состоится 30 сентября в Греции.

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Лига чемпионов

Раунд плей-офф, первый матч

"Краснодар" — ПАОК — 2:1

Голы: Пелкас 32' (0:1), Классон 39' (1:1, пенальти), Кабелла 70' (2:1)

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