21-летний голкипер "Краснодара" мощно отразил пенальти. "Быки" в шаге от группового этапа ЛЧ

"Краснодар" обыграл греческий ПАОК в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов (2:1). Счёт в матче открыли гости поля, правда, благодаря пенальти "быки" быстро смогли сравнять. Во втором тайме Реми Кабелла забил победный гол.
Вот он! Такой важный для «Краснодара» мяч Кабеллы 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2020
Быки ведут 2:1 💪https://t.co/iJ6wTOljjb pic.twitter.com/JO4zM3fP4j
Счёт в матче мог бы быть и другим, если бы не вратарь Матвей Сафонов, который на 7-й минуте отразил пенальти.
Ну какой же красавец Сафонов! 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) September 22, 2020
Матвей сыграл по мячу и отбил удар Цолиса 💪https://t.co/C6makHOcgZ pic.twitter.com/FhPNSU57W2
Напомним, что ответный матч состоится 30 сентября в Греции.
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Лига чемпионов
Раунд плей-офф, первый матч
"Краснодар" — ПАОК — 2:1
Голы: Пелкас 32' (0:1), Классон 39' (1:1, пенальти), Кабелла 70' (2:1)
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