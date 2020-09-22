От 650 тысяч, до миллиона рублей в день. Возможная зарплата нового игрока ФК "Локомотив"

В Российской премьер-лиге готовится новая трансферная бомба — московский "Локомотив", по сообщениям итальянских СМИ, согласовал личный контракт с Марио Манджукичем. Хорватский нападающий — большая звезда. Он играл в "Баварии", мадридском "Атлетико" и "Ювентусе". Вместе со сборной завоевал серебро ЧМ-2018 в России. Правда, ему уже 34 года и последние полтора года он практически не выходил на поле. При этом итальянский журналист Никола Скира уверяет, что хорват будет получать в "Локо" €4 млн в год, другие СМИ называют €2,7 млн.

"Локомотив" остался без Алексея Миранчука, который был продан в "Аталанту", а Лига чемпионов — не за горами. Николичу очень нужен опытный игрок, способный помогать и в еврокубках, и во внутреннем чемпионате (железнодорожники идут на седьмом месте), а также тот, кто станет лидером. 34-летний Манджукич подходит для этой роли. Но сможет ли он помочь? Все мы помним опыт с легендой и ветераном "Ювентуса" Клаудио Маркизио, который пришёл в "Зенит", но отыграл всего девять матчей и завершил карьеру... Он получал 3,5 млн евро в год, по неофициальным данным. Единственное, что сделал Маркизио хорошее, так это попиарил сине-бело-голубых. У футболиста ведь 4,6 миллиона подписчиков в "Инстаграме". Ну и на этом спасибо!

С другой стороны, хорватские игроки отлично приживаются в России. Ведь даже капитан у "Локо" — хорват Вердан Чорука, Никола Влашич — лидер ЦСКА, Филип Уремович — капитан "Рубина", Деян Ловрен зажигает в "Зените". Недавно и "Динамо" приобрело Николу Моро.

Чем известен Манджукич?

МАРИО МАНДЖУКИЧ Вице-чемпион ЧМ-2018 3-кратный чемпион Хорватии (2007/08, 2008/09, 2009/10) 2-кратный чемпион Германии (2012/13, 2013/14) Обладатель Суперкубка Испании (2014) 5-кратный чемпион Италии (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) Автор самого красивого гола в ЛЧ (2016/17)

Манджукич — один из самых грубых игроков мира. Уже ходят легенды о его ударах локтями. Марио почти в каждом матче получает жёлтую карточку. Этому может позавидовать даже Серхио Рамос (самый жёсткий защитник).

Известен Марио и своим конфликтом с Пепом Гвардиолой. С приходом испанского специалиста в "Баварию" жизнь форварда поменялась. Марио понял, что при схеме, к которой привык Пеп, он теряет место в составе, а выиграть конкуренцию у Роберта Левандовски почти невозможно. Поэтому форвард не придумал ничего лучше, чем заявить Гвардиоле, что он не подходит как тренер "Баварии". Испанский специалист, конечно, обиделся, настроил всё руководство против Марио, утверждал, что игрок плохо тренируется, а затем и вовсе отстранил его от команды.

— Честно говоря, я не согласен со стилем игры Гвардиолы. Думаю, нам лучше расстаться. Я благодарен "Баварии" за доверие и за те трофеи, которые мы выиграли, — говорил тогда журналистам Марио.

Манджукич ушёл в "Атлетико", где, кстати, ярко поиграл. Пусть и недолго. Дальше был большой этап в его карьере — "Ювентус". Да, он много оставался в тени, особенно с приходом Криштиану Роналду, который подвинул его, но работа Марио всегда шла на пользу команде. Когда же Маурицио Сарри возглавил "Юве", Марио потерял место в старте, не попадал в заявку на матчи Лиги чемпионов. Конфликтовать с новым тренером он не стал, а решил уехать играть в "Аль-Духаиль". В Катаре у него не сложилось: другой климат, менталитет, уровень футбола... Сейчас Марио занимается самостоятельно и не имеет игровой практики вообще.