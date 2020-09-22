В Ленобласти задержали актёра, который расчленил и утопил в реке мужчину с силиконовыми имплантами

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении 24-летнего молодого человека. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Торс жертвы со вшитыми грудными имплантами в июне этого года был обнаружен в реке Мга.

По заявлению Следственного комитета, 53-летний задержанный уже дал признательные показания, в настоящее время расследование продолжается, решается вопрос о его заключении под стражу.

— Сотрудники изучили связи погибшего и вышли на след его постоянного и, как выяснилось, последнего "клиента". Оперативникам стало известно, что подозреваемый, так же как и его жертва, состоял в закрытом гей-сообществе, — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы МВД по Ленобласти.

Издание также назвало имя задержанного — это 53-летний актёр Юрий Яновский. Правоохранители предполагают, что он убил 24-летнего мужчину в ночь с 12 на 13 января 2020 года в одном из отелей Санкт-Петербурга, а затем расчленил его и утопил в реке Мга. Личность погибшего устанавливали по номеру силиконовых имплантов, которые были вшиты в его грудь.