"Хотела, чтобы Серёжа был со мной". Любовница Тарзана рассказала о своих планах на стриптизёра

Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с мужем певицы Наташи Королёвой, стриптизёром Сергеем Глушко, известным по прозвищу Тарзан, отвергла обвинения в корыстных мотивах и заявила, что хотела увести его из семьи.

— С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чём-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Серёжа был со мной и ушёл из семьи! — призналась 28-летняя Шульженко эфире Первого канала.

Кроме того, Анастасия отметила, что оскорбления Анны Мосс, также называющей себя любовницей Тарзана, задевают её.

— Извините, вы меня сейчас так бесите! Вот из-за таких девушек, как вы — напыщенных, переделанных дам, — мне не верят, — заявила Шульженко.