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"Хотела, чтобы Серёжа был со мной". Любовница Тарзана рассказала о своих планах на стриптизёра

Также она обвинила девушку, называющую себя ещё одной любовницей мужа Наташи Королёвой, в том, что она оскорбляет её чувства.

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Фото © Instagram / anastasiya.shulzhenko

Актриса Анастасия Шульженко, рассказавшая об интимной связи с мужем певицы Наташи Королёвой, стриптизёром Сергеем Глушко, известным по прозвищу Тарзан, отвергла обвинения в корыстных мотивах и заявила, что хотела увести его из семьи.

С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чём-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Серёжа был со мной и ушёл из семьи! — призналась 28-летняя Шульженко эфире Первого канала.

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По словам девушки, она решила проверить, чем обернётся его симпатия.

Кроме того, Анастасия отметила, что оскорбления Анны Мосс, также называющей себя любовницей Тарзана, задевают её.

Извините, вы меня сейчас так бесите! Вот из-за таких девушек, как вы — напыщенных, переделанных дам, — мне не верят, — заявила Шульженко.

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Певица уже высказывалась по поводу качеств стриптизёра, называя его "шикарным кобелиной".

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и призналась, что беременна от него. После этого она призналась, что теперь боится за свою жизнь.

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