Назван самый кассовый фильм 2020 года

Самым кассовым фильмом 2020 года стала китайская картина "Восемь сотен", которая собрала в прокате всего за месяц после премьеры рекордные $426 млн и обогнала ленту "Плохие парни навсегда". Об этом сообщает портал Comic Book.

Фильм рассказывает историю группы китайских солдат и уклонистов от призыва, на протяжении четырёх дней защищавших складской комплекс в Шанхае от японских войск в 1937 году во время войны между странами.

На создание ленты ушло 85 миллионов долларов. Ожидается, что она завершит прокат с прибылью 445 миллионов долларов.

Нашумевший "Довод" Кристофера Нолана пока заработал в мировом прокате $250 млн. При этом бюджет картины составил $200 млн.