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Назван самый кассовый фильм 2020 года

На его создание ушло 85 миллионов долларов.

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Самым кассовым фильмом 2020 года стала китайская картина "Восемь сотен", которая собрала в прокате всего за месяц после премьеры рекордные $426 млн и обогнала ленту "Плохие парни навсегда". Об этом сообщает портал Comic Book.

Фильм рассказывает историю группы китайских солдат и уклонистов от призыва, на протяжении четырёх дней защищавших складской комплекс в Шанхае от японских войск в 1937 году во время войны между странами.

На создание ленты ушло 85 миллионов долларов. Ожидается, что она завершит прокат с прибылью 445 миллионов долларов.

Якутский фильм "Пугало" получил главную награду "Кинотавра-2020"

Обладателем приза зрительских симпатий стала биографическая драма режиссёра Оксаны Карас "Доктор Лиза".

Нашумевший "Довод" Кристофера Нолана пока заработал в мировом прокате $250 млн. При этом бюджет картины составил $200 млн.

Ранее Лайф сообщал, что сериал "Шиттс Крик" стал обладателем семи премий Emmy.

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