В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" привёл к расколу в Евросоюзе

Между странами Европейского союза произошёл раскол из-за "Северного потока — 2", об этом свидетельствуют планы США по созданию коалиции против газопровода. Так считает депутат бундестага, член комитета по международным делам (партия "Альтернатива для Германии") Вальдемар Гердт.

— Сценарий, о котором говорит Майк Помпео, был предсказуем. Однако сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Гердта, изначально планировалось, что европейские страны будут говорить "одним голосом" по этому вопросу. Депутат выразил мнение, что давление Вашингтона в отношении несогласных будет лишь увеличиваться.