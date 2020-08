Девушки в бикини нашли новое применение арбузам, после чего их стали раскупать с бешеной скоростью

Цветы, кокосы, ягоды и фрукты — стандартные аксессуары для снимков, которыми обычно пестрят ленты соцсетей в летний период. Но в этом году их потеснил арбуз, с которым сфотографировалась каждая уважающая себя модель, передаёт The Sun.

К сочному тренду присоединилась звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Зара Макдермотт. 23-летняя модель сфотографировалась с освежающим десертом на пляже

В ряды горячих любительниц арбуза вступила и подруга Зары Элли Браун. Их совместный снимок вызывает острое желание полакомиться красной мякотью

Перед новым трендом не устояла даже Марго Робби. 30-летняя актриса поделилась кадром, в котором она вонзает в арбуз свои белоснежные зубы

Звёзды британских реалити-шоу Меган Бартон-Хансон (слева) и Кэди Макдермотт (справа) тоже решили хайпануть, но разными способами: одна взяла в руку дольку настоящего арбуза, другая прикрыла свою грудь тематическими картинками

42-летняя певица Майлин Класс использовала арбуз в качестве бикини. И, судя по его размеру, она спрятала кое-что внушительное

Впрочем, всё новое — это хорошо забытое старое. Певица Кэти Перри поймала арбузную волну ещё в 2013 году в клипе на песню This Is How We Do