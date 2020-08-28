Модель сделала всем ещё хуже, надев для фото лишь одну часть и без этого крошечного бикини

25-летняя модель из Франции Полина Танто не даёт заскучать своим фанатам. Девушка часто публикует в своём инстаграме откровенные фото, которые порой находятся на грани приличий и правил соцсети. Вот и в этот раз модель поступила так же, выбрав для снимка ярко-зелёный купальник, который в свои лучшие дни смог прикрыть бы немного. Но девушка ухудшила ситуацию, решив попозировать перед камерой топлес, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / popstantot

На новых фото Полина отдыхала в саду, прикрывшись от палящего солнца соломенной шляпой. Девушка прикрывала обнажённую грудь рукой и демонстрировала свои формы, позируя перед фотографом. Как фанатка всего натурального, модель решила обойтись без макияжа. Девушка не стала облегчать жизнь своим 4,5 млн подписчиков, но, судя по комментариям, те не слишком-то расстроились от такого поступка кумира.

Фото © Instagram / popstantot

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Фото © Instagram / popstantot