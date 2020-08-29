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Модель наплевала на тех, кто обзывал её поросёнком, и теперь слово "толстый" для неё — комплимент

23-летняя дочка английского актёра и ведущего Джонатана Росса Хани стала гостьей телешоу, где рассказала об опыте принятия себя.

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Фото © Instagram / honeykinny

С детства она была полной и сталкивалась с самыми неприятными комментариями по этому поводу. Всё усугублялось тем, что к её семье всегда было приковано внимание папарацци, и фото Хани обсуждали все кому не лень. Девушку бесцеремонно и грубо называли маленьким поросёнком, ничуть не заботясь о её чувствах, пишет Mirror.

Фото © Instagram / honeykinny

Но Хани нашла в себе силы не только противостоять хейтерам, но и полюбить и принять себя. Сейчас британка полностью довольна своим телом, став моделью и демонстрируя свои формы в "Инстаграме". Подписчики называют девушку королевой, а она в свою очередь поспешила призвать других не обращать внимания на оскорбления и не обижаться на слово "толстый", считая его обычным для описания человека, как и слово "худой".

Фото © Instagram / honeykinny

Я думаю, что "толстый" — это хорошее слово, с 18 лет я изменила свои взгляды и чувствую себя комфортно в своём толстом теле. Ты можешь быть толстой и счастливой!

Хани Росс

Фото © Instagram / honeykinny

Также Хани призналась, что у многих её друзей были расстройства пищевого поведения, опасные для жизни. Поэтому теперь она хочет помочь подросткам справляться с проблемами, через которые прошли её близкие и она сама.

Ты либо слишком худой, либо слишком толстый, кажется, нет золотой середины, где каждый был бы счастлив. Поэтому я пришла к выводу, что всё это чепуха. <...> Но подростки так ранимы и уязвимы. Если я смогу сделать так, чтобы ни один из них не почувствовал того же, что ощущала я, тогда я справилась со своей задачей

Хани Росс

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