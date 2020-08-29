Модель наплевала на тех, кто обзывал её поросёнком, и теперь слово "толстый" для неё — комплимент

Ты либо слишком худой, либо слишком толстый, кажется, нет золотой середины, где каждый был бы счастлив. Поэтому я пришла к выводу, что всё это чепуха. <...> Но подростки так ранимы и уязвимы. Если я смогу сделать так, чтобы ни один из них не почувствовал того же, что ощущала я, тогда я справилась со своей задачей

Хани Росс