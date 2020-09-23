"Сердце выпрыгивает из груди!" Мать найденной в Москве 12-летней девочки поблагодарила волонтёров и СМИ

Дизайнер Надежда Славина, чью 12-летнюю дочь Диану два дня искали в Москве, поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.

— Пишу и ноги отнимаются, а сердце выпрыгивает из груди! Благодаря всем нашим действиям Диана нашлась! Она жива! Отдельное спасибо волонтёрам! Я благодарю СМИ, которые с утра стояли под дверьми нашей квартиры, чтобы дать огласку пропажи моей дочки, — написала она в "Инстаграме".

Надежда отметила, что двое суток не спал и сейчас не спит Следственный комитет, чьи сотрудники "вывернули наизнанку" Москву и Подмосковье в поисках девочки. Она выразила уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, и пообещала с семьёй сделать выводы и больше не повторять ошибок.

Также дизайнер поблагодарила волонтёров и поисковую организацию "Лиза алерт" и добавила, что вместе с ними будет искать пропавших людей. Она подчеркнула, что произошедшее — это урок не только для неё самой, но и для всех родителей, у которых есть дети-подростки.