"Сердце выпрыгивает из груди!" Мать найденной в Москве 12-летней девочки поблагодарила волонтёров и СМИ

Дизайнер Надежда Славина, чью 12-летнюю дочь Диану два дня искали в Москве, поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.
— Пишу и ноги отнимаются, а сердце выпрыгивает из груди! Благодаря всем нашим действиям Диана нашлась! Она жива! Отдельное спасибо волонтёрам! Я благодарю СМИ, которые с утра стояли под дверьми нашей квартиры, чтобы дать огласку пропажи моей дочки, — написала она в "Инстаграме".
Тренд на несчастливое детство. Дочь планирует побег и говорит об уходе из жизни, пока её мама строит карьеру и новую семьюДвое суток 12-летнюю Диану искали родственники и волонтёры. Нашли её живой и здоровой в Москве. Мама девочки — успешный дизайнер, оставившая ребёнка бабушке и дедушке, — считает, что это спланированная акция для привлечения внимания. Но почему на самом деле Диана сбежала и планировала покончить с собой?
Надежда отметила, что двое суток не спал и сейчас не спит Следственный комитет, чьи сотрудники "вывернули наизнанку" Москву и Подмосковье в поисках девочки. Она выразила уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, и пообещала с семьёй сделать выводы и больше не повторять ошибок.
Также дизайнер поблагодарила волонтёров и поисковую организацию "Лиза алерт" и добавила, что вместе с ними будет искать пропавших людей. Она подчеркнула, что произошедшее — это урок не только для неё самой, но и для всех родителей, у которых есть дети-подростки.
"Моя дочь говорит про меня жуткие вещи". Мать найденной в Москве 12-летней девочки сообщила, что ребёнка отвезли к психологам — видеоПо словам Надежды, самое страшное, что она просила сделать дочь, — "разобрать стиральную машинку".
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Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав. В ночь на 23 сентября ребёнок был найден живым.