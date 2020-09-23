Стриптизёрша из Челнов родила сына от женатого турка, сдала его в приют и ушла в лес

Жительница Набережных Челнов сдала в приют своего сына ради того, чтобы уйти в лес и поселиться с отшельником. Об этом она рассказала в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Девушка заявила, что боится за ребёнка и не хочет оставлять его родителям, поскольку те якобы могут его бить. По словам Лилии, отец в детстве часто подвергал её физическому и психологическому насилию, а мать не могла воспрепятствовать этому.

— Немало предательств было со стороны семьи, друзей. Вспоминаю детство, когда отец поднимал на меня руку, мама особо не реагировала, — отмечает Лилия.

Отучившись, девушка уехала жить в Турцию, где стала подрабатывать стриптизёршей. Там она дважды пробовала строить отношения с местными жителями, а от одного из них даже родила сына. Как выяснилось позже, мужчина был женат.

После возвращения на родину Лилия познакомилась с Владимиром Суховым, который уже более шести лет ведёт отшельнический образ жизни. За это время вокруг него образовалась некая коммуна единомышленников, и девушка посчитала, что подобная жизнь ей подходит больше всего.

— Владимир — друг, семья для меня. Я начала жить заново. Столько всего пришлось пережить, сколько боли испытать, — призналась она.

В интимных отношениях, по словам Лилии, они не состоят. Сухов сам пришёл в лес после тяжёлого развода, оставив в городе детей.

При этом родители девушки уверены, что отшельник создал секту и выкачивает из людей деньги. По их словам, дочь отдала ему накопленные на квартиру средства. Сам Сухов опровергает данную информацию.