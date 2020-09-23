Мать найденной в Москве 12-летней девочки забрала её домой из СК - видео

Дизайнер Надежда Славина забрала у следователей свою 12-летнюю дочь, найденную в Москве после двух дней поисков. В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое возле Замоскворецкого межрайонного следственного отдела по ЦАО СК РФ.

"Сердце выпрыгивает из груди!" Мать найденной в Москве 12-летней девочки поблагодарила волонтёров и СМИ Женщина пообещала вместе с семьёй сделать выводы и больше не повторять ошибок.

Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав. В ночь на 23 сентября ребёнок был найден живым.