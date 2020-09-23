"Тебе мало, что ли?!" Буйный сибиряк разбил машину такси за отказ везти детей без кресла — видео

Житель Новосибирска разгромил машину такси за отказ водителя везти детей без детского кресла. Видео инцидента опубликовал портал NGS.RU.

Как пояснил таксист, клиенты были раздражены ещё до его приезда. Они начали требовать, чтобы шофёр отвёз их немедленно, потому что это уже пятая машина, которую вызывает семейство, но никак не может уехать.

— Я говорю: "Вы не детский тариф заказали, а эконом. Я вас не могу отвезти, так как нужно детское кресло <...> Я отказываюсь [везти], потому что я не собираюсь нарушать правила дорожного движения". Они начали на меня кидаться, — рассказал таксист.

Водитель посоветовал правильно выбирать тарифы, но это только взбесило главу семейства: с криками "Тебе мало, что ли?!" и нецензурной бранью он бросился к машине и выломал стекло руками. На этом буйный сибиряк не успокоился, он начал дёргать двери, стучать по автомобилю кулаками. В это время за новосибирцем наблюдали его собственные дети, на кадрах слышно, как они зовут папу, громко кричат и плачут.

Таксист написал заявление в полицию. По факту инцидента проводится проверка. Также мужчина намерен подать в суд, чтобы возместить моральный и материальный вред, однако нападавший на связь пока не выходит. Автомобиль такси находится у водителя в аренде с последующим выкупом. Из-за разбитых машины и телефона он не может работать, оплачивать аренду и кормить семью.