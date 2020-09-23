"Антироссийская рефлексия". Посол РФ в ФРГ рассказал, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что Польша выступает против газопровода "Северный поток — 2", так как сама хочет быть энергетическим центром Европы.

— Я не хочу вдаваться в подробности российско-польских отношений. Но мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве. К сожалению, среди польской элиты очень распространена антироссийская рефлексия, — приводит его слова газета Berliner Zeitung.

Также дипломат выразил надежду на то, что Германия сохранит приверженность "Северному потоку — 2". Он напомнил, что газопровод соответствует европейским нормам и получил все необходимые разрешения, и призвал не поддаваться на угрозы, которые исходят со стороны США в адрес европейских компаний и органов.