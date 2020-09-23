"Антироссийская рефлексия". Посол РФ в ФРГ рассказал, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что Польша выступает против газопровода "Северный поток — 2", так как сама хочет быть энергетическим центром Европы.
— Я не хочу вдаваться в подробности российско-польских отношений. Но мы, естественно, сожалеем об антироссийской политике, которую в настоящее время проводит правительство в Варшаве. К сожалению, среди польской элиты очень распространена антироссийская рефлексия, — приводит его слова газета Berliner Zeitung.
Также дипломат выразил надежду на то, что Германия сохранит приверженность "Северному потоку — 2". Он напомнил, что газопровод соответствует европейским нормам и получил все необходимые разрешения, и призвал не поддаваться на угрозы, которые исходят со стороны США в адрес европейских компаний и органов.
В бундестаге считают, что "Северный поток — 2" привёл к расколу в ЕвросоюзеПредполагается, что давление США на не согласных с их мнением будет лишь расти.
Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозит ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.
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