Экс-модератор YouTube подала в суд на компанию, превратившую её жизнь в кошмар

Бывший модератор контента YouTube решила подать на компанию в суд за то, что она не смогла должным образом защитить её и её коллег от душевного вреда, вызванного ежедневным просмотром многочасовых видео, об этом сообщает издание The Verge.
По словам девушки, из-за многократного просмотра роликов с обезглавливанием, жестоким обращением с детьми и другим тревожным контентом, у неё развились депрессия и симптомы, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством,
- У неё проблемы со сном, а когда она спит, ей снятся ужасные кошмары. Пытаясь уснуть, она прокручивает в голове видеозаписи, которые видела, - говорится в заявлении, поданном в суд Калифорнии в понедельник 21 сентября.
Также экс-модератор не может находиться в людных местах, потому что боится массовых расстрелов, страдает паническими атаками и потеряла всех друзей из-за беспокойства. Кроме того, теперь ей трудно находиться рядом с детьми и она боится когда-нибудь стать матерью.
Facebook доплатит модераторам, работающим с травмирующим контентомВыплаты получат как действующие, так и бывшие модераторы фирм — партнёров соцсети.
В иске отмечается, что обучению таких сотрудников не уделялось должного внимания и времени. В упрёк компании ставятся и жёсткие правила, ведь уход из комнаты во время просмотра шок-контента означал увольнение. Из-за постоянной нехватки персонала люди работали гораздо больше положенных четырёх часов в день и практически без перерывов.
Также в заявлении подчёркивается, что YouTube пошёл на все, чтобы "защитить себя от ответственности". С декабря прошлого года компания начала принуждать модераторов контента подписывать заявление, подтверждающее, что эта работа может вызвать у них посттравматическое стрессовое расстройство.
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В феврале минувшего года с аналогичными жалобами на проблемы с психикой начали обращаться модераторы Facebook.