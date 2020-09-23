Экс-модератор YouTube подала в суд на компанию, превратившую её жизнь в кошмар

Бывший модератор контента YouTube решила подать на компанию в суд за то, что она не смогла должным образом защитить её и её коллег от душевного вреда, вызванного ежедневным просмотром многочасовых видео, об этом сообщает издание The Verge.

По словам девушки, из-за многократного просмотра роликов с обезглавливанием, жестоким обращением с детьми и другим тревожным контентом, у неё развились депрессия и симптомы, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством,

- У неё проблемы со сном, а когда она спит, ей снятся ужасные кошмары. Пытаясь уснуть, она прокручивает в голове видеозаписи, которые видела, - говорится в заявлении, поданном в суд Калифорнии в понедельник 21 сентября.

Также экс-модератор не может находиться в людных местах, потому что боится массовых расстрелов, страдает паническими атаками и потеряла всех друзей из-за беспокойства. Кроме того, теперь ей трудно находиться рядом с детьми и она боится когда-нибудь стать матерью.

В иске отмечается, что обучению таких сотрудников не уделялось должного внимания и времени. В упрёк компании ставятся и жёсткие правила, ведь уход из комнаты во время просмотра шок-контента означал увольнение. Из-за постоянной нехватки персонала люди работали гораздо больше положенных четырёх часов в день и практически без перерывов.

Также в заявлении подчёркивается, что YouTube пошёл на все, чтобы "защитить себя от ответственности". С декабря прошлого года компания начала принуждать модераторов контента подписывать заявление, подтверждающее, что эта работа может вызвать у них посттравматическое стрессовое расстройство.