Маск пообещал создать бюджетный беспилотник Tesla не дороже двух миллионов рублей

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал в течение трёх лет выпустить бюджетный беспилотный автомобиль не дороже двух миллионов рублей.

— Через три года мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью 25 000 долларов (около двух миллионов рублей. — Прим. Лайфа), который также будет полностью беспилотным, — приводит слова изобретателя New York Post.

Эта сумма более чем на 12 000 долларов меньше, чем у самого дешёвого автомобиля Tesla — Model 3, цены на который начинаются от 37 990 долларов (2,9 млн рублей). Самый дорогой электрокар — Model X — стоит 79 990 долларов минимум (6 млн рублей).

Маск сделал прогноз, посчитав, что успехи в производстве помогут снизить цены. По его словам, появилась возможность экономии на масштабе. Несмотря на то что акции компании в очередной раз упали на 5,7%, изобретатель полагает, что будущее выглядит "многообещающим с точки зрения годовой прибыли".

Несмотря на то что 2020 год был, "вероятно, самым трудным годом существования Tesla", в этом году бизнесмен ожидает увеличения поставок на 30–40 процентов по сравнению с прошлым, когда компания произвела чуть менее 370 000 автомобилей.