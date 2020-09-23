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Маск пообещал создать бюджетный беспилотник Tesla не дороже двух миллионов рублей

По словам бизнесмена, достичь снижения стоимости удастся за счёт успехов в производстве.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал в течение трёх лет выпустить бюджетный беспилотный автомобиль не дороже двух миллионов рублей.

Через три года мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью 25 000 долларов (около двух миллионов рублей. — Прим. Лайфа), который также будет полностью беспилотным, — приводит слова изобретателя New York Post.

Эта сумма более чем на 12 000 долларов меньше, чем у самого дешёвого автомобиля Tesla — Model 3, цены на который начинаются от 37 990 долларов (2,9 млн рублей). Самый дорогой электрокар — Model X — стоит 79 990 долларов минимум (6 млн рублей).

Названа стоимость самого доступного электромобиля в России

Его максимальная скорость — 130 км/ч, на одном заряде батареи машина может проехать 280 километров.

Маск сделал прогноз, посчитав, что успехи в производстве помогут снизить цены. По его словам, появилась возможность экономии на масштабе. Несмотря на то что акции компании в очередной раз упали на 5,7%, изобретатель полагает, что будущее выглядит "многообещающим с точки зрения годовой прибыли".

Несмотря на то что 2020 год был, "вероятно, самым трудным годом существования Tesla", в этом году бизнесмен ожидает увеличения поставок на 30–40 процентов по сравнению с прошлым, когда компания произвела чуть менее 370 000 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Маск за день стал беднее более чем на 16 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla.

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