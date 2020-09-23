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"Ты всему учила". Дочь Легкоступовой вспомнила мудрость матери на 40-й день её смерти

Девушка отметила, что не может смириться со случившимся, но будет держаться ради семьи и близких.

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Фото © Instagram / anetta_bril

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на 40-й день после смерти матери вспомнила о том, чему она её научила.

Уметь приспособиться под обстоятельства, которые диктует тебе жизнь. Принять, как бы больно тебе ни было. Сделать выводы. Смириться. Выстоять и пройти через все трудности, которые подкидывает жизнь, — написала Анетта в "Инстаграме".

Девушка привела ещё несколько качеств, которым научила её мама, однако честно призналась, что до сих пор не смирилась с её смертью.

Названа причина смерти певицы Валентины Легкоступовой

Артистка умерла в августе на 55-м году жизни.

Бриль уточнила, что будет держаться за чувство долга перед семьёй, детьми и близкими.

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Родные уверены, что такое нельзя получить просто от падения в ванной, на чём настаивает вдовец артистки.

Любила, люблю и буду любить всегда. 40 дней тебя нет с нами. Я сделаю всё, чтобы тебя помнили тем солнечным и светлым человечком, которым ты была и останешься в наших сердцах, — отметила она.

Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Вскоре артистка умерла. Ей было 54 года.

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