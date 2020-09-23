"Ты всему учила". Дочь Легкоступовой вспомнила мудрость матери на 40-й день её смерти

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на 40-й день после смерти матери вспомнила о том, чему она её научила.

— Уметь приспособиться под обстоятельства, которые диктует тебе жизнь. Принять, как бы больно тебе ни было. Сделать выводы. Смириться. Выстоять и пройти через все трудности, которые подкидывает жизнь, — написала Анетта в "Инстаграме".

Девушка привела ещё несколько качеств, которым научила её мама, однако честно призналась, что до сих пор не смирилась с её смертью.

Бриль уточнила, что будет держаться за чувство долга перед семьёй, детьми и близкими.

— Любила, люблю и буду любить всегда. 40 дней тебя нет с нами. Я сделаю всё, чтобы тебя помнили тем солнечным и светлым человечком, которым ты была и останешься в наших сердцах, — отметила она.