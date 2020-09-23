В России открыли революционный антибиотик, помогающий бороться с опухолями, бактериями и грибами

Учёные из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из российских научно-исследовательских институтов открыли природный антибиотик, который может справиться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Их работа опубликована в научном журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

По словам исследователей, открытое ими вещество подавляет у бактерий способность к образованию биоплёнок. Кроме того, перед антибиотиком не могут устоять мицеллиальные грибы и дрожжи, а также опухоли

— Эукариоты — грибы и опухолевые клетки — погибают за счёт разрушения пептидом их клеточной мембраны, а вирулентность прокариот подавляется за счёт предотвращения образования биоплёнок, — отметил старший научный сотрудник лаборатории антимикробной резистентности X-BIO ТюмГУ Евгений Рогожин.

Подтвердить свои выводы учёные намерены лабораторными испытаниями препарата.