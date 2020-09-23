В Дагестане шестеро заключённых сбежали из колонии через собственноручно выкопанный тоннель

В Дагестане шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл в поселении городского типа Шамхал. По данным канала, преступники готовили побег около года и рыли довольно широкий подкоп.

Сбежавшие мужчины осуждены на серьёзные сроки от 8 до 15 лет, в том числе двое оказались в тюрьме за убийство.