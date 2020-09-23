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В Дагестане шестеро заключённых сбежали из колонии через собственноручно выкопанный тоннель

Все они осуждены на серьёзные сроки от 8 до 15 лет.

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Фото © Телеканал "360"

В Дагестане шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Об этом сообщает телеканал "360".

Фото © Телеканал "360"Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

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Инцидент произошёл в поселении городского типа Шамхал. По данным канала, преступники готовили побег около года и рыли довольно широкий подкоп.

Двое осуждённых сбежали из колонии в Забайкальском крае

Один из них отбывал 16-летний срок.

Сбежавшие мужчины осуждены на серьёзные сроки от 8 до 15 лет, в том числе двое оказались в тюрьме за убийство.

Ранее в Иркутской области сбежали из-под стражи двое заключённых. Спустя две недели одного из них задержал на собственной даче пенсионер МВД, подельнице злоумышленника удалось скрыться.

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