В Дагестане шестеро заключённых сбежали из колонии через собственноручно выкопанный тоннель

В Дагестане шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Об этом сообщает телеканал "360".
Инцидент произошёл в поселении городского типа Шамхал. По данным канала, преступники готовили побег около года и рыли довольно широкий подкоп.
Сбежавшие мужчины осуждены на серьёзные сроки от 8 до 15 лет, в том числе двое оказались в тюрьме за убийство.
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