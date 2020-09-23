На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребёнка, проспавшего свою остановку. Мальчик потерялся

В Южно-Сахалинске кондуктор выгнала ученика начальной школы из автобуса после того, как тот проспал свою остановку, в результате мальчик потерялся. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Школьник возвращался домой после тренировки и уснул по пути. На конечной остановке кондуктор высадила малыша, так как по инструкции автобус не может разворачиваться с пассажирами. Затем автобус уехал по своему маршруту, а никто из взрослых не проследил, вернулся ли мальчик в салон.

Родители забили тревогу, когда их сын не появился дома вовремя. При этом у него разрядился телефон, поэтому дозвониться до него не было возможности. К поиску оперативно подключились волонтёры, обнаружившие ребёнка лишь спустя несколько часов.

Вице-мэр города Елена Фёдорова назвала этот случай вопиющим.

— Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребёнка в опасности, — отметила она.

По словам Фёдоровой, существуют ситуации, когда не следует строго придерживаться инструкций, особенно если речь идёт о внимании к детям. Отмечается, что кондуктор будет наказана, а с работниками автотранспорта проведут повторный инструктаж по взаимодействию с несовершеннолетними пассажирами.