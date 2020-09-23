Определена дата предварительного заседания суда по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд проведёт 29 сентября предварительное заседание по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева.
Как ранее сообщал Лайф, дело будет рассмотрено судом присяжных.
Военная прокуратура утвердила обвинение по делу срочника ШамсутдиноваДата предварительного заседания станет известна позднее.
Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Одной из наиболее вероятных причин произошедшего назвали дедовщину. Эту же версию предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, другой служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.