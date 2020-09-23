Определена дата предварительного заседания суда по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд проведёт 29 сентября предварительное заседание по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Равиля Тугушева.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Одной из наиболее вероятных причин произошедшего назвали дедовщину. Эту же версию предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, другой служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.