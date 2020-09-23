Россияне рассказали, чем займутся на Новый год

Более половины жителей России хотят провести новогодние каникулы дома. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Как сообщает RT, сразу 54% опрошенных не планируют каких-либо поездок.

Отправиться куда-нибудь в случае, если обстановка будет благоприятной, собираются всего 5%. Ещё 15% респондентов планируют поездку или присматриваются к ценам.

А вот не определились с планами на праздники 26% граждан.

Среди направлений наиболее популярны путешествия из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, а также Красноярск и Владивосток.

Всего в исследовании приняло участие 2,2 тысячи жителей страны.