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Россияне рассказали, чем займутся на Новый год

Немногим более четверти опрошенных ещё не определились с планами.

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Более половины жителей России хотят провести новогодние каникулы дома. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Как сообщает RT, сразу 54% опрошенных не планируют каких-либо поездок.

Отправиться куда-нибудь в случае, если обстановка будет благоприятной, собираются всего 5%. Ещё 15% респондентов планируют поездку или присматриваются к ценам.

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый год

Больше всего бронирований приходится на внутренние авиарейсы.

А вот не определились с планами на праздники 26% граждан.

Среди направлений наиболее популярны путешествия из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, а также Красноярск и Владивосток.

Всего в исследовании приняло участие 2,2 тысячи жителей страны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сделать постоянным выходным днём 31 декабря.

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