Россияне рассказали, чем займутся на Новый год

Более половины жителей России хотят провести новогодние каникулы дома. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Как сообщает RT, сразу 54% опрошенных не планируют каких-либо поездок.
Отправиться куда-нибудь в случае, если обстановка будет благоприятной, собираются всего 5%. Ещё 15% респондентов планируют поездку или присматриваются к ценам.
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на Новый годБольше всего бронирований приходится на внутренние авиарейсы.
А вот не определились с планами на праздники 26% граждан.
Среди направлений наиболее популярны путешествия из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, а также Красноярск и Владивосток.
Всего в исследовании приняло участие 2,2 тысячи жителей страны.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила сделать постоянным выходным днём 31 декабря.