Уральский школьник заработал денег на продаже самодельного мыла и отправил их голодающим детям Африки

В Екатеринбурге имя 12-летнего Тимофея Черкасова уже фигурировало в СМИ после того, как он стал продавать самодельное мыло и бижутерию в одном из районов города. Однако предприимчивый не по годам мальчик только недавно понял, на что хотел бы потратить заработанные средства — он перевёл их голодающим семьям в африканской Уганде.

Как рассказал мальчик, сначала он начал торговать кабачками с дачной грядки. Затем научился делать мыло, а бабушка — брошки. От продажи этих товаров в день удавалось выручить от 200 до 300 рублей. В итоге получилось скопить семь тысяч рублей. Совершенно случайно он узнал от одного из родственников о тяжёлом положении жителей Уганды, которое к тому же осложнилось из-за пандемии коронавируса. Тогда шестиклассник решил помочь людям в далёкой Африке.

Деньги были отправлены на счёт волонтёрской организации, которая занимается помощью жителям Уганды. Чуть позже Тимофею пришёл отчёт — снимок чека с указанием, на что были потрачены его деньги, и фотографии семей местных жителей, которые получили продуктовые наборы. В общей сложности Тимофей помог с продуктами десяти семьям.

Фото © E1.ru / Ольга Черкасова

Этот отчёт вдохновил всю семью Тимофея, что даже его старший брат присоединился к этой затее и отдал деньги, которые копил на игровую приставку.

— Самое важное для нас, и я обязательно хочу это сказать, мы придерживаемся христианских ценностей. Мы не какие-то чудесные родители, и я не супермама, но мы учим детей добродетели. Мы не заставляли, не принуждали помогать, просто это наши принципы: нужно не только для себя жить, нужно делиться, отдавать другим что-то, — рассказала порталу E1 мама Тимофея Ольга.