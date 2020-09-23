Жителя Алтайского края приговорили к 18 годам лишения свободы за серию изнасилований дочерей

Неоднократно судимый 39-летний житель одного из сёл Каменского района Алтайского края признан виновным в совершении насильственных действий в отношении трёх дочерей. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
— Собранные Каменским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 39-летнему жителю Каменского района, — сказано в сообщении.
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По данным следствия, осуждённый воспитывал пять детей, трое из них — его дочери — девяти, десяти и 15-летнего возраста от предыдущего брака. В период с 2016 по 2020 год он совершил 11 эпизодов насильственных действия сексуального характера в отношении девочек.
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