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Жителя Алтайского края приговорили к 18 годам лишения свободы за серию изнасилований дочерей

Суд установил 11 преступных эпизодов в отношении трёх несовершеннолетних, совершённых за последние четыре года.

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Фото © Pixabay

Неоднократно судимый 39-летний житель одного из сёл Каменского района Алтайского края признан виновным в совершении насильственных действий в отношении трёх дочерей. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Собранные Каменским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 39-летнему жителю Каменского района, — сказано в сообщении.

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По данным следствия, осуждённый воспитывал пять детей, трое из них — его дочери — девяти, десяти и 15-летнего возраста от предыдущего брака. В период с 2016 по 2020 год он совершил 11 эпизодов насильственных действия сексуального характера в отношении девочек.

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