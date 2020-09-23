Жителя Алтайского края приговорили к 18 годам лишения свободы за серию изнасилований дочерей

Неоднократно судимый 39-летний житель одного из сёл Каменского района Алтайского края признан виновным в совершении насильственных действий в отношении трёх дочерей. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.