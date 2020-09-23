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    Российский военный корабль столкнулся с гражданском судном у берегов Дании

    О каком именно фрегате ВМФ идёт речь, не уточняется.

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    Судно Ice Rose. Фото: vesselfinder.net

    В проливе между Данией и Швеций российский военный корабль столкнулся с гражданским судном. Об этом сообщает датская армия.

    Гражданское судно Ice Rose и российский фрегат столкнулись в южной части Эресунда, - говорится в твите армии.

    Туда был направлен датский патрульный корабль и шведский буксир. Проверяется состояние Ice Rose после столкновения. Согласно данным из открытых источников, это судно-контейнеровоз. Название российского фрегата пока не приводится.

    Шведское телевидение сообщает, что в месте ЧП было туманно. Данных о пострадавших нет.

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