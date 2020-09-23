Российский военный корабль столкнулся с гражданском судном у берегов Дании

В проливе между Данией и Швеций российский военный корабль столкнулся с гражданским судном. Об этом сообщает датская армия.

— Гражданское судно Ice Rose и российский фрегат столкнулись в южной части Эресунда, - говорится в твите армии.

Туда был направлен датский патрульный корабль и шведский буксир. Проверяется состояние Ice Rose после столкновения. Согласно данным из открытых источников, это судно-контейнеровоз. Название российского фрегата пока не приводится.