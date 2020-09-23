Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на сигареты

Повышение сбора призвано помочь с наполнением бюджета в условиях пандемии коронавируса.

Депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта о повышении ставки акцизов в 2021 году на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.

В 2022–2023 годах увеличение стоимости акциза предусмотрено уже на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. То есть ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.