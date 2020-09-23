Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на сигареты
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Повышение сбора призвано помочь с наполнением бюджета в условиях пандемии коронавируса.
Депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта о повышении ставки акцизов в 2021 году на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками.
В 2022–2023 годах увеличение стоимости акциза предусмотрено уже на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. То есть ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.
Как сообщал Лайф, планы по повышению акцизов на табак на прошлой неделе подтвердили в правительстве. Уточнялось, что повышение налогов с доходных отраслей призвано помочь с наполнением бюджета в условиях пандемии коронавируса. Однако, по мнению одного из экспертов, повышение акцизов на табак принесёт только больше вреда, чем пользы.