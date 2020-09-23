В Кремле отреагировали на новость о выписке Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщение о выписке оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что в Кремле сейчас очень аккуратно относятся ко всей поступающей информации на этот счёт, но, "если пациент действительно поправляется", это хорошая новость.
— Мы не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Желаем ему скорейшего выздоровления, — сообщил Песков.
В Кремле добавили, что Навальный может вернуться в Россию в любой момент, однако встречать его официально не планируется.
След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.
Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.