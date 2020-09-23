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В Кремле отреагировали на новость о выписке Навального

"Очень здорово, если действительно пациент поправляется", — заявил Дмитрий Песков.

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Фото © Instagram/navalny

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщение о выписке оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что в Кремле сейчас очень аккуратно относятся ко всей поступающей информации на этот счёт, но, "если пациент действительно поправляется", это хорошая новость.

Навального выписали из немецкой клиники "Шарите"

Врачи считают, что он может полностью выздороветь.

Мы не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие — ложными. В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Желаем ему скорейшего выздоровления, — сообщил Песков.

В Кремле добавили, что Навальный может вернуться в Россию в любой момент, однако встречать его официально не планируется.

След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?

Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом.

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