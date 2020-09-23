Рухнувший истребитель Су-30 обнаружен под Тверью

Обломки истребителя Су-30, потерпевшего крушение во время тренировочного полёта в Тверской области, обнаружены. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Примерное местонахождение обломков. Изображение © "Google Карты"
По его словам, обломки нашли около 11 часов в районе деревни Иванково. Поиски велись на лесной дороге.
Крутое пике под Тверью. Почему разбился истребитель Су-30 и кто ответит за аварию?Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.
Как сообщал Лайф, 22 сентября потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Экипажу удалось катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.