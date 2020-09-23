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Рухнувший истребитель Су-30 обнаружен под Тверью

Найти военный самолёт удалось только на второй день.

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Фото © LIFE

Обломки истребителя Су-30, потерпевшего крушение во время тренировочного полёта в Тверской области, обнаружены. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Примерное местонахождение обломков. Изображение © "Google Карты"

Примерное местонахождение обломков. Изображение © "Google Карты"

По его словам, обломки нашли около 11 часов в районе деревни Иванково. Поиски велись на лесной дороге.

Крутое пике под Тверью. Почему разбился истребитель Су-30 и кто ответит за аварию?

Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.

Как сообщал Лайф, 22 сентября потерпел крушение истребитель Су-30, который выполнял плановый учебный полёт. Экипажу удалось катапультироваться. После приземления пилоты вышли на связь. Поиски обломков военного самолёта продолжались сутки.

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