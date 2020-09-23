В Уфе появился арт-объект с двумя ошибками

Видео © Instagram / likakhabibova
В центре Уфы 19 сентября установили памятник с изображением силуэта "Витрувианского человека" Леонардо да Винчи. Арт-объект посвящён Всеобщей декларации прав человека и содержит тематические слова на русском и английском языке. Горожан сначала обрадовало появление стелы, но после подробного изучения отзывы кардинально изменились.
Фото © Instagram / likakhabibova
Оказалось, что создатели допустили в арт-объекте орфографические ошибки. Опечатки заметили в словах "раса" и "происхождение" — написали "расса" и "просихождение". Сегодня, 23 сентября, создатели исправят досадные ошибки, рассказал UfaTime.ru член Совета по правам человека в Башкирии и руководитель центра современного искусства "Облака" Валериан Гагин.
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