Церемония прощания с бессменным ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. Фоторепортаж Лайфа

На Большой сцене Театрального института имени Щукина проходит церемония прощания с бессменным ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. Отдать дань памяти заслуженному деятелю искусств России приходят сотни людей.
Это его друзья, коллеги и благодарные зрители, учащиеся Театрального института имени Щукина, где преподавал Борисов.
Читал стихи сына. Опубликовано видео с последним выступлением ведущего "Русского лото"Михаил Борисов выходил на сцену в Казани и по возвращении в Москву почувствовал недомогание.
Как сообщал Лайф, бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок телепередачи 19 сентября. После первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на поездке в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался. Родственники предполагают, что артист был давно болен, но не обращался к врачам из-за плотного рабочего графика.