"Титаны", "Кумиры" и "Новаторы". Названы 100 самых влиятельных людей планеты по версии Times

Год ещё не закончился, но журнал Time уже представил свой традиционный рейтинг 100 самых влиятельных личностей мира в 2020-м. Разделили их на несколько категорий: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры". Россиян в этом году туда не включили.

Ранжирования среди участников нет. Поэтому сложно сказать, кто больше новатор, а кто лучший кумир. Так, например, в список "лидеров" попали президент США Дональд Трамп и его оппонент на выборах Джо Байден. Есть там также глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель. Памятуя об эпидемиологической обстановке в мире, в эту же категорию включили директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

В число "титанов" вошёл генеральный директор Google Сундара Пичаи, а также ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Госслужащие в списке стоят наравне со спортсменами. Так, в этой категории соседствуют глава Федрезерва США Джером Пауэлл и шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон.

"Новаторами", по версии журнала, в этом году стали певица Megan Thee Stallion, а также астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук. И вновь в списке есть медик — это одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Среди "деятелей искусства" в топе группа The Weeknd, певица Селена Гомез, актёры Фиби Уоллер-Бридж и Майкл Бакари Джордан. Но не только музыканты попали в список. Там есть и южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо. "Кумирами" в этом году журнал назвал основателей движения Black Lives Matter и правозащитницу Анджелу Дэвис.