Россиянка убила мужа и закопала его расчленённые останки по всему городу

Жительница города Волжский Волгоградской области во время ссоры убила мужа, а затем расчленила его тело и спрятала в разных частях города. Самое ужасающее — во время жуткого преступления их дети трёх и пяти лет были дома. В региональном СУ СКР сообщили, что расправа произошла почти месяц назад.

По данным следствия, 24 августа супруги поссорились, в результате чего женщина схватила нож и нанесла множество ударов в область грудной клетки мужа. Тот от полученных травм скончался на месте, а 33-летняя супруга целый день думала, как поступить дальше. В итоге она решила избавиться от улик.

— Тело убитого злоумышленница расчленила, упаковала в полиэтиленовые пакеты и спрятала в различных лесопосадках города Волжский, после чего вернулась к своей обычной жизни. Её беспокоило единственное — что останки потерпевшего могут растащить животные, — сообщили в следственном управлении.

Преступница боялась, что закопала останки убитого мужа недостаточно глубоко. Она даже рассказала о своих опасениях своему приятелю. Вскоре женщина была задержана по подозрению в убийстве. Вину свою она уже признала и указала места захоронения останков супруга. Подозреваемая также рассказала, что во время убийства и расчленения мужа её маленькие дети были дома, но не видели тех жутких событий.