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Акции "Яндекса" подскочили в цене после новостей о покупке банка "Тинькофф"

IT-гигант может приобрести кредитную организацию за 5,48 миллиарда долларов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Акции компании "Яндекс" на открытии Московской биржи подорожали на 4,45% — до 5118 рублей за штуку. О росте стоимости ценных бумаг IT-гиганта свидетельствуют данные торгов.

Показатель в 5118 рублей был достигнут в 10:01 мск. Затем цена несколько раз немного снижалась и снова возвращалась к максимальному значению.

Почему "Яндекс" выбрал "Тинькофф"

Недолго "Яндекс" искал себе финансовую организацию после развода с крупнейшим российским госбанком. Новым суженым российской IT-компании стал "Тинькофф". Но долгих смотрин не будет: поисковик покупает весь банк целиком. Почему "жёлтый" был высоко оценён и как "Яндекс" в итоге отомстил своему "бывшему", разбирался Лайф.

Акции "Яндекса" начали движение вверх на Московской бирже накануне вечером после новостей о возможной покупке банка "Тинькофф". Ещё до официального подтверждения переговоров стоимость ценных бумаг IT-компании выросла на 8,22% и составила 4,9 тысячи рублей за акцию. Уже после закрытия торгов в "Яндексе" сообщили, что действительно договорились о покупке банка.

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