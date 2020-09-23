Акции "Яндекса" подскочили в цене после новостей о покупке банка "Тинькофф"

Почему "Яндекс" выбрал "Тинькофф" Недолго "Яндекс" искал себе финансовую организацию после развода с крупнейшим российским госбанком. Новым суженым российской IT-компании стал "Тинькофф". Но долгих смотрин не будет: поисковик покупает весь банк целиком. Почему "жёлтый" был высоко оценён и как "Яндекс" в итоге отомстил своему "бывшему", разбирался Лайф.