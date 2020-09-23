Видеосъёмка оказалась отключена в камере Тесака в день его смерти

В день смерти Максима Марцинкевича, более известного как националист Тесак, в его камере в челябинском СИЗО не велась видеосъёмка. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик.
— Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведёт СК по факту смерти моего подзащитного, — приводит ТАСС слова адвоката.
"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде ТесакаТакой вывод специалист сделала на основании фотографии тела Марцинкевича.
Он добавил, что на месте смерти Тесака нашли много крови. Как именно он покончил с собой, если это был суицид, ещё не установлено. Адвокат ещё не получил результаты экспертизы. Тело вскоре должны передать родственникам.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что перед суицидом Марцинкевич признался в серии убийств и указал на места захоронения тел. Она рассказала, что, по словам Тесака, он "начал убивать приезжих в Москве с 19 лет".