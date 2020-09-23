Видеосъёмка оказалась отключена в камере Тесака в день его смерти

В день смерти Максима Марцинкевича, более известного как националист Тесак, в его камере в челябинском СИЗО не велась видеосъёмка. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

— Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведёт СК по факту смерти моего подзащитного, — приводит ТАСС слова адвоката.

Он добавил, что на месте смерти Тесака нашли много крови. Как именно он покончил с собой, если это был суицид, ещё не установлено. Адвокат ещё не получил результаты экспертизы. Тело вскоре должны передать родственникам.