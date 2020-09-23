Турчак и Яцкин назначены первыми вице-спикерами Совфеда

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании 23 сентября предложила ввести второй пост первого вице-спикера верхней палаты российского парламента. Сенаторы поддержали её инициативу.
По мнению Матвиенко, изменения в структуре Совфеда "диктует сама жизнь" — на первом вице-спикере лежит огромный объём работы, поэтому одного человека на этом посту недостаточно. В связи с этим на должности первых заместителей председателя верхней палаты были назначены вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.
С 30 сентября 2015 года должность первого заместителя председателя СФ занимал Николай Фёдоров, представляющий Чувашию. Парламентарий принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
Аккаунты Госдумы, Совфеда и Посольства РФ в США в Twitter получили правительственные меткиСоцсеть также промаркировала страницы государственных СМИ.
Ранее Матвиенко заявила о возможном уходе пяти-семи сенаторов из верхней палаты российского парламента по итогам сентябрьских выборов.