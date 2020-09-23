Турчак и Яцкин назначены первыми вице-спикерами Совфеда

По мнению Матвиенко, изменения в структуре Совфеда "диктует сама жизнь" — на первом вице-спикере лежит огромный объём работы, поэтому одного человека на этом посту недостаточно. В связи с этим на должности первых заместителей председателя верхней палаты были назначены вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.