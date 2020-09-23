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Турчак и Яцкин назначены первыми вице-спикерами Совфеда

Ранее должность первого заместителя главы верхней палаты занимал Николай Фёдоров.

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Андрей Турчак (слева) и Андрей Яцкин. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил / Фадеичев Сергей

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании 23 сентября предложила ввести второй пост первого вице-спикера верхней палаты российского парламента. Сенаторы поддержали её инициативу.

По мнению Матвиенко, изменения в структуре Совфеда "диктует сама жизнь" — на первом вице-спикере лежит огромный объём работы, поэтому одного человека на этом посту недостаточно. В связи с этим на должности первых заместителей председателя верхней палаты были назначены вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

С 30 сентября 2015 года должность первого заместителя председателя СФ занимал Николай Фёдоров, представляющий Чувашию. Парламентарий принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

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Соцсеть также промаркировала страницы государственных СМИ.

Ранее Матвиенко заявила о возможном уходе пяти-семи сенаторов из верхней палаты российского парламента по итогам сентябрьских выборов.

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