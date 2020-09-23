Умеют слышать и подслушивать. Россиянам рассказали об опасностях голосовых помощников

Голосовой помощник в смартфоне или компьютере активен, даже когда человек им не пользуется. А это значит, что сервис прослушивает всё окружающее его пространство и может записывать и передавать данные на серверы компаний-разработчиков. Там эта информация может храниться практически бесконечно, и есть угроза её утечки в Сеть. Такие обратные стороны использования голосовых помощников назвал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

— Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают "асессоры" — люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в Интернете, — рассказал агентству "Прайм" эксперт.

Оганесян отметил, что механизмы нейросетей пока несовершенны и часто допускают ошибки при распознавании команд. Но одно дело, когда это какой-то поисковый запрос, другое — когда, например, пользователь умного дома просит включить сигнализацию или отопление, а этого не происходит.

Ещё одним важным моментом является то, что, в отличие от автономных устройств, таких как умные колонки, голосовые помощники в смартфонах или компьютерах имеют доступ к операционным системам устройств. И могут собирать там куда больше данных.

Эксперт подчеркнул, что решение, использовать голосовой помощник или нет, всегда остаётся только за пользователем, который должен взвесить все риски.